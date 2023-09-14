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Pelin Akil'den yeni proje açıklaması

Yaz sezonunu kapatarak İstanbul’a dönen Pelin Akil, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Ailesi ve çocuklarıyla yaz tatilini dolu dolu geçirdiğini söyleyen oyuncu, ayağının tozuyla kendisini çok heyecanlandıran sinema filmi projesi görüşmesi olduğunu söyledi.

Pelin Akil'den yeni proje açıklaması

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan Pelin Akil, "Şu an bir şey söyleyemiyorum ama beni gerçek anlamda gururlandıracak, çok heyecanlandıran bir proje. Bahsederken bile gözlerimi dolduran bir proje. O kadar söyleyebilirim. Gelişme oldukça size bilgi veririz" dedi.

Pelin Akil'den yeni proje açıklaması

"TATİLİN TADINI DOLU DOLU ÇIKARTTIK"

Eşi Anıl Altan ve kızları Alin-Lina ile Göcek’te tekne tatiline çıkan oyuncu, "Daha sonra Mikanos’a gittik, o yolculuk bizi yordu. Aktarmalı yolculuk olduğu için çocuklar yoruldu ama sonra dolu dolu tatilin keyfini çıkarttık" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil'den yeni proje açıklaması

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