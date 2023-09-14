Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan Pelin Akil, "Şu an bir şey söyleyemiyorum ama beni gerçek anlamda gururlandıracak, çok heyecanlandıran bir proje. Bahsederken bile gözlerimi dolduran bir proje. O kadar söyleyebilirim. Gelişme oldukça size bilgi veririz" dedi.

"TATİLİN TADINI DOLU DOLU ÇIKARTTIK"

Eşi Anıl Altan ve kızları Alin-Lina ile Göcek’te tekne tatiline çıkan oyuncu, "Daha sonra Mikanos’a gittik, o yolculuk bizi yordu. Aktarmalı yolculuk olduğu için çocuklar yoruldu ama sonra dolu dolu tatilin keyfini çıkarttık" ifadelerini kullandı.

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