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Aynur Aydın yeni albümü için İsveç'e gitti

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın yeni albümü için İsveç'e gitti. İşte detaylar...

Aynur Aydın yeni albümü için İsveç'e gitti

Yıllardır yaptığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Aynur Aydın uzun bir süredir ortalarda görünmemesinin sebebi belli oldu.

 Aynur Aydın yeni albümü için İsveç'e gitti

İsveç’de Dünya’ca ünlü aranjör ve besteci Tony Nilsson ile stüdyoda çalışmalara başlayan Aynur hem yerli hemde yabancı şarkıların bulunduğu on iki şarkılık yeni albümü için İsveç’de bulunan stüdyoda gece gündüz çalışarak sevenlerine ve müzik sektöründeki kariyeri için zorlu bir çalışma içine girdiğini sevenleri ile paylaştı. Dünyanın en başarılı müzik ihracatçısı olarak bilinen İsveç tüm zamanların en çok satan popüler müzik guruplarından olan ABBA ilede hala günümüze damga vurmaktadır. Aynur Aydın ise sevenlerine verdiği müjdeli haber ile “Sevenlerim için en iyisini ve en iddalısını yapmaya çalışıyorum” diyerek bu yapacağı albümle birlikte yeni bir çığır açmayı planlıyor.

 

 

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