Aydilge yürüteçle de olsa sözünü tuttu

Aydilge'nin rahatsızlığına rağmen gelmesinden dolayı çok mutlu olan gençler, sanatçıyı dakikalarca alkışladı. ''Küçük Anlar, Büyük Değişimler'' temalı konferansta hayatını değiştiren anları paylaşan Aydilge, kanser hastası bir dinleyicisine iyi gelen ve onu hayata bağlayan Yalnız Değilsin adlı parçasını nasıl bestelediğini de anlattı.

Konuşmasının sonunda ''Bu aralar hayatım alt üst olmuş gibi hissediyorum ama sonra şu sözle kendime geliyorum'' diyen sanatçı Şems'in sözünü gençlerle paylaştı: ''Hayatım alt üst oldu diye üzülme, nereden bilirsin altının üstünden iyi olmadığını...''

Konuşmasının sonunda yine büyük alkışla uğurlanan Aydilge çok kısa zamanda daha güçlü bir şekilde konserlere geri döneceğinin de müjdesini verdi. İlk konserini 23 Nisan'da Çekmeköy'de vermeye hazırlanan sanatçı, o zamana kadar yürüteçsiz sahne alabilmek için yoğun bir fizyoterapiye girdiğini açıkladı.

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