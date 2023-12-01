Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayca Varlıer, “Maske” filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile “The Time Travel Hills” filminde buluştu.

Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova’nın yaptığı film, 2024 bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak.

Varlıer, bu ladar büyük başarı yakalamış bir oyuncu ile çalışma konusundaki duygularını şöyle dile getirdi: 'Peter’la çalışmak çok keyifliydi! Senaryonun dışına çıkıp emprovize ettiğimiz sahneler oldu ve yönetmen çok memnun kaldı.”

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