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Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer, Amerika'da New York'ta geçirdiği zamanlarda çok sıkı çalışarak oyunculuk kariyerini adım adım büyütmeye devam ediyor.

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayca Varlıer, “Maske” filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile “The Time Travel Hills” filminde buluştu.

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova’nın yaptığı film, 2024 bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak.

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

Varlıer, bu ladar büyük başarı yakalamış bir oyuncu ile çalışma konusundaki duygularını şöyle dile getirdi: 'Peter’la çalışmak çok keyifliydi! Senaryonun dışına çıkıp emprovize ettiğimiz sahneler oldu ve yönetmen çok memnun kaldı.” 

Ayça Varlıer dünyaca ünlü oyuncu ile kamera karşısına geçti

 

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