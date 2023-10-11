Ayça Varlıer Amerikan dergisine kapak oldu

Ayça Varlıer Amerika'da basılı olan yayınlanan Fashion Republic dergisine kapak oldu.

Derginin kapağında yer alan Varlıer için 'Cesur ve Güzel' başlığı kullanıldı.

Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer için 'Büyüleyici fiziği, oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer...' denildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.