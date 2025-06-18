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Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!

Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı! İşte detaylar...

Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!

Başarılı iş insanı Acun Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan Altunkaya, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Çağla Hanım, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

 Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!

Yakın dostlarının düğününe katılacaklarını belirten Ayça Çağla Altunkaya, hızlıca yaptığı alışverişinin ardından kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı. Ayça Çağla Altunkaya'nın, güzelliğinin yanı sıra şık alışveriş tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

 

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