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Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

Ünlü çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları! İşte detaylar...

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

Avrupa turu yapan çift, karelerini paylaştı.

 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

İkiliye beğeni yağdı.

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