 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın tatil pozları!

Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

Avrupa turu yapan çift, karelerini paylaştı.

İkiliye beğeni yağdı.

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