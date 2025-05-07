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Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması!

Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması! İşte detaylar...

Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması!

Aslıhan Güner, Ataşehir’de bulunan The Galliard'dan çıkarken görüntülendi.

 

Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması!
Mekan çıkışında gazetecilere poz veren oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

 Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması!

9 Mayıs'ta vizyona girecek 'Sonradan Gurme' filmi hakkında konuşan Güner, "Güzel bir proje oldu. Gaziantep'te çektik. Heyecanla vizyonu bekliyoruz. Senaryoyu okuduğum ilk andan itibaren içime sinen bir filmdi. Seyirciyle buluşmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

 Aslıhan Güner'den Sonradan Gurme açıklaması!

Yaz ayının yaklaşmasına Güner, "Gelen hem sinema hem dizi projeleri var. İçime sinen olursa kabul edip yazın çalışabilirim. Eğer olmazsa tatile çıkacağız. Kısa süre sonra netleşir. Projede olursa repo gününde küçük tatiller yaparım ama öncelikli her zaman iş" diye konuştu.

 

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