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Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi! İşte detaylar...

Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!

Dijital platformda yayınlanan fenomen dizi Prens’te Anarkhia karakterine hayat veren Aslı Tandoğan’ın izleyiciye sürpriz yaptı.

 Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!


İkinci sezonda diziye veda ettiği düşünülen Anarkhia’nın dönüşü muhteşem oldu.

 Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!


Yayınlandığı günden bugüne izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği Prens dizisi, 4. sezon için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!
Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizide Anarkhia rolüyle izlediğimiz Aslı Tandoğan, kısa bir ayrılık döneminden sonra yeniden izleyici ile buluştu.

 Aslı Tandoğan’dan Prens sürprizi!

Aslı Tandoğan’ın fanlarını mutlu eden bu sürpriz gelişme sonrasında başarılı oyuncunun karakterinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.

 

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