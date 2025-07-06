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Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi. İşte detaylar...

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

Aslı Hünel, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

Şarkıcı, sahne öncesi eşi Savaş Yurtsever'le jakuzi keyfi yaptı.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

"Yıllar sonra yeniden Kıbrıs'ta sahneye çıkıyorum, çok heyecanlıyım” diyen şarkıcı, sahne hazırlığına dair, "Her kesime hitap eden bir repertuar hazırladık. Arabesk de var, sanat müziği de, Sezen Aksu’suz olmaz, İbo’suz Ferdi’siz zaten olmaz” ifadelerini kullandı.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

Günümüz müziğiyle ilgili yorum yapan Hünel, "Yeni nesil şarkılar çok çabuk tüketiliyor. İki yıl önce dinlediğimiz şarkıyı bugün hatırlamıyoruz ama Ferdi Tayfur hâlâ kalbimizde. Altyapılarda duygu eksikliği var" sözleriyle müzik piyasasına eleştiride bulundu.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi
GÜZELLİĞE DE SESE DE İHTİYAÇ KALMAYACAK GİBİ
Yapay zekânın müzikteki yükselişine de değinen şarkıcı, "Yakında şarkıları yapay zekâ yazıyor, söylüyor, klibini bile çekiyor. Güzelliğe de sese de ihtiyaç kalmayacak gibi. Bu çok garip ama biz duygudan yanayız. Teknoloji güzel ama doğru kullanılmalı" dedi.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi
TELEFONU KAPATIP AĞLADIM
Geçtiğimiz ay annesini kaybeden Hünel, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Annem Kıbrıs'ı çok severdi. Bu yaz onu buraya getirecektim ama nasip olmadı. Bu konser teklifini aldığımda telefonu kapatıp ağladım. Annem beni bir yerlerden hissediyor gibi geliyor. Bu gece sahnede ona şarkılar armağan edeceğim."

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi
HERKES HADDİNİ BİLECEK
Genç kuşağın, tecrübeli sanatçılara yönelik saygısız tavırlarıyla ilgili soruya sert yanıt veren Hünel, "Coşkun Sabah, Nükhet Duru... Bunlar müziğin temel taşları. Onlara yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyorum. Biz bu insanlarla müziği sevdik. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı. "Sahne adabı diye bir şey var" diyen şarkıcı, "Dinleyiciyi bekletmemek de, geçmişe saygı duymak da bunun parçası. Güzel iş yapan genç arkadaşlar zaten saygılı. Sapla samanı ayırmak lazım" dedi.

Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi
İZ BIRAKMAK ÖNEMLİ
'Gelinim Mutfakta' ile ekranda da büyük başarı yakalayan Hünel, "Sadece izlenmek değil, iz bırakmak önemli. Biz bunu başardık. Çünkü aşk ile yapıyoruz" dedi.

 

 Aslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söylediAslı Hünel tecrübeli sanatçılara yapılan saygısızlığı kabul etmediğini söyledi

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