 Aslı Bekiroğlu'ndan Sevgililer Günü'nde romantik sürpriz!

Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, aradığı aşkı İnci Taneleri dizisinin İzzet'i Furkan Rıza Demirel'de buldu!

Ünlü oyuncu, Sevgililer Günü'nde Demirel’e duygusal bir şarkı hediye etti. Bekiroğlu'nun romantik paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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