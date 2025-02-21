 Aşkı Hatırla için geri sayım!

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tamamlandı.

Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatan kaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor.

İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar.

Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.

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