  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aşkı Hatırla için geri sayım!

Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan 'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri tamamlandı. İşte detaylar...

Aşkı Hatırla için geri sayım!

 

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da tamamlandı.

Aşkı Hatırla için geri sayım!

Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatan kaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor.

 Aşkı Hatırla için geri sayım!

İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduç’a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

 Aşkı Hatırla için geri sayım!

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar.

Aşkı Hatırla için geri sayım!

Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?
  Magazin

Güzide Duran, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete mi uğradı? Model, çıkan haberlere bakın ne dedi?

DOU'dan Emre Altuğ klasiği
  Magazin

DOU'dan Emre Altuğ klasiği

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti!

Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Oyuncu oluyor! Bakın hani konuda yeni nesle kendini örnek gösteriyor?
  Magazin

Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Oyuncu oluyor! Bakın hani konuda yeni nesle kendini örnek gösteriyor?

Mahassine Merabet, dizideki partneri Cenk Torun ile çıkan aldatma haberlerinden sonra ilk paylaşımını yaptı!
  Magazin

Mahassine Merabet, dizideki partneri Cenk Torun ile çıkan aldatma haberlerinden sonra ilk paylaşımını yaptı!

Almila Ada'nın tatlı telaşı!
  Magazin

Almila Ada'nın tatlı telaşı!