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Asena'dan dans şov!

Ünlü oryantal Asena'dan dans şov! İşte detaylar...

Asena'dan dans şov!

Acarkentliler, Coliseum Sports& Life’ta Haşır Huşur Sonbahar Tadında, Asena ile Özgürce Dans Ettiler.

 Asena'dan dans şov!

Kasım ayının son haftasında Acarkent Coliseum Sports & Life, sonbaharın büyüsünü ve oryantal dansın coşkusunu bir araya getiren unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

 Asena'dan dans şov!

Bu özel etkinlik, Acarkent sakinleri ve Coliseum üyelerini açık havada, sonbaharın eşsiz atmosferiyle buluşturdu. Gecenin konsepti tam anlamıyla "Haşır Huşur Sonbahar"dı. Etkinlik alanı, sonbahar yaprakları ile adeta bir doğa tablosuna dönüştürüldü. Varillerde yakılan ateşler misafirlere hem görsel hem de fiziksel bir sıcaklık sundu.

 Asena'dan dans şov!

Acarkent sakinleri ve Coliseum üyeleri, doğanın içindeki bu samimi atmosferde bir araya geldiler.

 Asena'dan dans şov!

ASENA İLE ÖZGÜRCE DANS ETTİLER!
Gecenin yıldızı, dansın sultanı Asena oldu. Eşsiz oryantal şovuyla etkinliğin enerjisini zirveye taşıyan Asena, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Asena'dan dans şov!

Şovun ardından katılımcılar, Asena ile birlikte Ankara havası eşliğinde göbek atarak neşeli dakikalar geçirdiler. Eğlencenin yanı sıra, etkinliğin gastronomi kısmı da büyük beğeni topladı. Katılımcılar, Benekli Kız ve Pomas’ın hazırladığı eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu. Bu özel menü, geceye farklı bir tat ve keyif kattı.

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