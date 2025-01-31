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Aras Bulut İynemli'nin acı günü

Aras Bulut İynemli'nin acı günü

Aras Bulut İynemli'nin acı günü

Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayatını kaybetti.

Aras Bulut İynemli'nin acı günü
Cengiz İynemli'nin vefatı "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyuruldu.

Aras Bulut İynemli'nin acı günü

İynemli'nin babası 31 Ocak Cuma Kilyos Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

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