 Aras Bulut İynemli hastanelik oldu!

Aras Bulut İynemli, Deha dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekerken ayağını kırdı.

Oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

İynemli, hastane odasından fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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