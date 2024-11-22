'Antrenör' dizisinin çekimleri bitti 

Yaklaşık iki ay süren başrollerini Güven Murat Akpınar, Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ'un paylaştığı 'Antrenör' dizisinin setinin son gününde ekip, Doğa Koleji'nin spor salonunda bir araya geldi.

Liseli gençlerin bir voleybol takımı kurma hayallerini ve öğretmenleriyle yaşadıkları etkileyici hikayeyi ekrana taşıyacak yapım, TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak. 'Bir lise işi gibi görünüyor ama güzel bir hikaye anlatıyoruz' Aktuğ, "Keyifli setti. Eğlenceli geçti" dedi.

Serçeler, "Dizide antrenör değil okulun rehber öğretmeniyim. Dizide gençlere psikolojik destek veriyorum. Maç sahneleri zahmetliydi, güzel olması için çok emek verildi. Bir lise işi gibi görünüyor ama güzel bir hikaye anlatıyoruz" diye konuştu.

Projede antrenörü canlandıran Akpınar, "Dizi kızların işi. Pırlanta gibiler. Hepsini tek tek seviyorum. Türk Kadın Voleybol takımına inanıyorum. Belki onlar sayesinde bu dizi oldu. Onları seviyor ve gurur duyuyorum. Onların açtığı yoldan belki bizde kızları spora ikna edersek iyi olur ve öyle yola çıktık. Projeden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'HEM OYUNCULUK HEM VOLEYBOL KONUSUNDA KENDİMİZİ ÇOK GELİŞTİRDİK'

Selda Özbek, "Kızlar ilk sete başladığında voleybol toplarına vuruşlarıyla şimdi ki arasında çok fark var. Çok güzel öğrendiler. Her şeyleri değişti. Topa vuruşları ve duruşları değişti. Bu diziden sadece oyunculuk değil, spor ve voleybol anlamında edinimler kazandıklarını düşünüyorum" dedi.

12 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Türkiye'nin En Hızlıları yarışmasında kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Selin Soydan, "Küçük yaştan beri milli takımda olduğum için böyle işle başlamam benim için çok şanslı oldu. Sporcu kişiliğimi burada yansıtmam ve farklı bir dalla tüm kızlarla var olmak şanslıydı. Hepimiz çok çalıştık. Hem oyunculuk hem voleybol konusunda kendimizi çok geliştirdik" açıklamasını yaptı.

Yönetmen koltuğunda oturan Hakan İnan, "Çok emek var. Hazırlık aşamasından son çekim gününe kadar emek devam etti. Kızlar voleybol sahnesinde çok efor sarf etti" açıklamasını yaptı. Senaryosunu Haluk Özenç ve Betül Özenç'in kaleme aldığı 'Antrenör'ün yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

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