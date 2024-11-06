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Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama... İşte detaylar...

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama

 

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tun öldüğü iddia edildi. Kızı söz konusu iddiaları yalanladı.

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama


Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un yaşamını yitirdiğine dair haberlere ilişkin kızından açıklama geldi. Kızı, Ankaralı Turgut'un öldüğü iddialarını yalanladı.

Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından dün entübe edilmişti.

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