Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiasına kızından yalanlama

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tun öldüğü iddia edildi. Kızı söz konusu iddiaları yalanladı.



Uzun süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un yaşamını yitirdiğine dair haberlere ilişkin kızından açıklama geldi. Kızı, Ankaralı Turgut'un öldüğü iddialarını yalanladı.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından dün entübe edilmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.