  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Nazan Öncel anjiyo oldu.

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Hastane odasında paylaşım yapan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

 Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Öncel, "Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a, "Bekle beni sana söz geleceğim" dedim sabah 06.00'da döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene... Anjiyo faslına geçildi... Yarın akşamki konser için bie özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti
  Magazin

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!
  Magazin

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!
  Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!

Maral'dan ters köşe şarkı
  Magazin

Maral'dan ters köşe şarkı

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
  Magazin

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, oyuncu arkadaşıyla görüntülenince panik oldu! Aşk mı yaşıyorlar?
  Magazin

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, oyuncu arkadaşıyla görüntülenince panik oldu! Aşk mı yaşıyorlar?