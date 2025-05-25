2023 yılında İlknur Karamahmutoğlu ile dünyaevine giren Anıl Tetik baba oldu.

Bir erkek çocuk sahibi olan çift, mutluluklarını yakın dostları ve aileleri ile paylaştı.



Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan ikili, 3.5 kilo doğan çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldı.

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