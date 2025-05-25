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Anıl Tetik baba oldu

Ünlü isim Anıl Tetik baba oldu. İşte detaylar...

Anıl Tetik baba oldu

2023 yılında İlknur Karamahmutoğlu ile dünyaevine giren Anıl Tetik baba oldu.

 Anıl Tetik baba oldu

Bir erkek çocuk sahibi olan çift, mutluluklarını yakın dostları ve aileleri ile paylaştı.

Anıl Tetik baba oldu
Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan ikili, 3.5 kilo doğan çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldı.

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