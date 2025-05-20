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Alp Navruz'dan proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Alp Navruz'dan proje açıklaması! İşte detaylar...  

Alp Navruz'dan proje açıklaması!

Alp Navruz, Six Senses Kocataş Mansions’ta görüntülendi.

 Alp Navruz'dan proje açıklaması!

Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu kendisine özel bir gün ayırdığı soyledi.

 Alp Navruz'dan proje açıklaması!


Yeni sezon için dizi projeleri okuduğunu söyleyen oyuncu, dijital ve televizyon projelerini değerlendirdiğini de belirtti. Otelde spada vakit geçiren Navruz, ardından Sax’da arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

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