 Alp Navruz'dan proje açıklaması!

Alp Navruz, Six Senses Kocataş Mansions’ta görüntülendi.

Sezonun yorgunluğunu atan oyuncu kendisine özel bir gün ayırdığı soyledi.



Yeni sezon için dizi projeleri okuduğunu söyleyen oyuncu, dijital ve televizyon projelerini değerlendirdiğini de belirtti. Otelde spada vakit geçiren Navruz, ardından Sax’da arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.