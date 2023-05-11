  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alara ve Cudi Harman'ın enerjisi "Üzgünüm"de birleşti

Türk pop müziğinin yükselen seslerinden Alara, duygusal şarkısı "Üzgünüm"de Cudi Harman ile işbirliği yaptı. Şarkı, Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı ve video klibi de Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı.

Alara ve Cudi Harman'ın enerjisi "Üzgünüm"de birleşti

Oğuzhan Can'ın söz ve müziğine sahip olduğu "Üzgünüm", Acnatro tarafından aranje edildi ve mix-mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından tamamlandı. Yönetmen koltuğunda ise Amirali Ghorbanzade oturuyor.

Alara ve Cudi Harman'ın enerjisi "Üzgünüm"de birleşti

Alara ve Cudi Harman'ın duygu dolu yorumlarıyla şarkı, dinleyicileri adeta etkisi altına alıyor. "Üzgünüm", kalbinin derinliklerinde hisleriyle yalnız kalanlara, içindekileri döküp rahatlama imkanı sunuyor.

Alara, "Üzgünüm" ile müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Şarkı, diğer eserleri gibi dinleyicilerden büyük beğeni toplayacak ve müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinecektir.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

TÜBİTAK destekli projelerle 93 ülkeye ihracat yapıyor
  Güncel

TÜBİTAK destekli projelerle 93 ülkeye ihracat yapıyor

Klip için Almanya’dan özel ekip gelecek
  Güncel

Klip için Almanya’dan özel ekip gelecek

Çayda buluştular
  Güncel

Çayda buluştular

Anne-kız şıklığı
  Güncel

Anne-kız şıklığı

TOÇEV ve adL'den eğitime destek projesi
  Güncel

TOÇEV ve adL'den eğitime destek projesi

Desa’dan anneleri özel hissettiren renkli dokunuşlar
  Güncel

Desa’dan anneleri özel hissettiren renkli dokunuşlar