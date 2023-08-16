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Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi

Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon ve Fatoş Mildon’un kızları Alara Mildon, hafta sonu Monako’da yapılan dillere destan bir düğünle 1 yıllık sevgilisi Doğukan Dudaroğlu ile evlendi. Hem sosyetenin hem de sosyal medyanın etkin isimlerinden biri olan Alara Mildon’un görkemli düğününe İstanbul’dan da çok sayıda konuk katılırken, 3 gün süren düğünün her anı sosyal medyada adeta paylaşma rekoru kırdı. Düğünle ilgili birçok haber çıktı tabii. Ama her zamanki gibi doğrusunu benden öğrenin istedim!

 Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi

İlk gelen bilgilere göre düğünün 12 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu. Ama ani bir kararla Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu, tanışmalarının birinci yıldönümünde, yani 20 Temmuz’da teknede aile arasında yapılan bir törenle nikâh masasına oturdu. Herkes bu ani nikâhın sebebini araştıradursun, ben size nedenini söyleyeyim: Aldığım duyumlara göre yeni gelin 12 haftalık hamileymiş! Konuklarını Four Seasons Hotel’de ağırlayan çiftin 3 gün süren düğünlerinin ayrıntıları dudak uçuklatmıştı. Villa Ephrussi de Rothschild’de yapılan düğün töreninin maliyetini de öğrendim.

Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi
Kuş sütünün eksik olmadığı 3 günlük düğünün maliyeti 1 milyon Euro’yu geçmiş! Nick Spanswick Events’in organize ettiği, cuma akşamı Four Seasons Hotel’de ağırlama yemeğiyle başlayan ve pazar günü Fairmont Hotel’in terasındaki brunch’la biten düğün, bu yılın en havalı düğünü oldu gerçekten.

Ünlü çift Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu evlendi

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