Alaçatı'nın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yılbaşı gecesi! Alâ Otel sizi bekliyor

Alaçatı'nın kalbinde saklı bir cennet sunan Alâ Otel, 31 Aralık Salı günü saat 20.00 itibarıyla misafirlerine yeni bir yılın coşkusunu ve mutluluğunu paylaşacakları özel bir etkinlik sunuyor.

Müzisyen Emre Çetinberk'in geçmişten bugüne en sevilen pop-rock şarkılarından oluşan repertuarıyla unutulmaz bir gece yaşayacak olan misafirler, sevdikleriyle birlikte hem eğlenecek hem de nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Üstelik misafirler sadece şarkılarla dolu bir gece değil, aynı zamanda Alâ Otel'de konaklama imkânıyla da gecenin keyfini ikiye katlama fırsatı yakalayacak.

Alâ Otel'in konforunda kaçırılmayacak bir müzik şöleni ve sımsıcak anılar için yerinizi şimdiden ayırtın!



Rezervasyon Bilgileri: +90 533 608 00 78



Huzur dolu bir tatilin adresi: Alâ Otel

Mahrem iç bahçeleri ve avlusuyla sürpriz ve sessiz yaşam alanları sunmak üzere tasarlanan, Endonezya'nın farklı adalarından getirilmiş, tamamı doğal, masif el yapımı mobilyaları; Akdeniz ve tropik bitki florasının başarıyla sentezlendiği bahçe peyzajı ve huzur dolu detaylarıyla farklılaşan tesis, Alaçatı ruhundan kopmadan izolasyonu tatmak isteyen misafirlerini bekliyor.



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