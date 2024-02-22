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Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 27 Şubat Salı günü saat 20:00’de 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek. 

 

HAREKETE ALAN AÇ
Tarih: 27 Şubat 2024
Saat: 20:00

Performanslar:

  1. “HOW NOW BECOMES THEN”
     Koreografi, dans:    Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin
     Müzik:     We Parade!
     Süre:     10 dakika

     
  2. “WAY NO WAY”
     Koreografi:     Elif Fırat
     Dansçı:     Batuhan Daştan
    Müzik: Vivaldi-Winter
    Süre:10 dakika

     
  3. “KİM Kİ?”
     Koreografi ve performans:     Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin
    Müzik: Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu
     Süre:     11 dakika

     
  4. “SIGHTLESS”
     Koreografi ve Performans:    Halil İbrahim Aygün
     Müzik:     Danheim – Feigr
     Süre    : 10 dakika

     
  5. “AVUÇLARIN İÇİNDE”
         Koreografi: Serhat Kural
     Dansçılar:     Alya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay Çakır
     Müzik:     Onur Seçki
     Süre:     10 dakika

* Etkinlik ücretsizdir ve katılım 70 kişi ile sınırlıdır.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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