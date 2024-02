Akbank Sanat’ta 5 çağdaş dans gösterisi

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.

HAREKETE ALAN AÇ

Tarih: 27 Şubat 2024

Saat: 20:00

Performanslar:

“HOW NOW BECOMES THEN”

Koreografi, dans:Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin

Müzik: We Parade!

Süre: 10 dakika



“WAY NO WAY”

Koreografi: Elif Fırat

Dansçı: Batuhan Daştan

Müzik: Vivaldi-Winter

Süre:10 dakika



“KİM Kİ?”

Koreografi ve performans: Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin

Müzik: Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu

Süre: 11 dakika



“SIGHTLESS”

Koreografi ve Performans:Halil İbrahim Aygün

Müzik: Danheim – Feigr

Süre: 10 dakika



“AVUÇLARIN İÇİNDE”

Koreografi: Serhat Kural

Dansçılar: Alya Dormen, Burcu Uçatenik, Ceren Sezgi Copur, Gizem Yalman, Göktuğ Gençkaya, Nazlı Deniz Mercan, Ay Çakır

Müzik: Onur Seçki

Süre: 10 dakika

* Etkinlik ücretsizdir ve katılım 70 kişi ile sınırlıdır.

