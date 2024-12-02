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Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti'nde yerine dahil olduğu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti'nde yerine dahil olduğu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar...

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti'nde yerine dahil olduğu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen'in rahatsızlığı nedeniyle ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'ne Abdullah Ünal rolüyle başlamış, Tanrıöğen'in hastalığı ve ardından yeni Apo; dizinin izleyicileri tarafından haftalarca konuşulmuştu.

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti'nde yerine dahil olduğu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de, Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Sibel Taşcıoğlu'nu konuk eden Taylan ve Taşçıoğlu, çok konuşulacak cümlelere imza attılar.

Ahmet Mümtaz Taylan 'Kızılcık Şerbeti'nde yerine dahil olduğu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Sibel Taşcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'a, "seninle çalışmak ayrı bir keyif, Settar abimizin de başımızın üzerinde yeri var" derken, Ahmet Mümtaz Taylan ise, Settar Tanrıöğen'le Cihangir'de buluştuğunu ve kahve içtiğini söyleyerek: "Settar'dan güzel haber verelim, geçen hafta mahallede birlikte oturup kahve içtik, çok çok iyi durumda. Önümüzdeki sezon kendisine gelen işleri değerlendiriyor." dedi.

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