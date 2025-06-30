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Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum. İşte detaylar...

Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

2023 Best Model Of Turkey'de dereceye giren Ahmet Koç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum
Yarışma için Koç, "Yarışmadaki arkadaşlarımdan görüştüğüm ve görüşmediklerim var. Yarışmadan önce profesyonel olarak mankenlik yapıyordum. Yarışmadan sonra vizyon ve misyonum ileri seviyede değişti.

 Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Profesyonel kick-boks yapıyorum" dedi.

 Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Koç, "Son Best Model olarak örnek aldığınız Best Model var mı?" sorusuna, "Tipleme olarak herkesin ayrı.

 Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum. Karakter, beyefendi ve duruş olarak beğendim isim Kenan İmirzalıoğlu" yanıtını verdi.

 Ahmet Koç: Kimseyle bağdaştırılmak istemiyorum

Dizi için teklifler geldiğini söyleyen Koç, "Bana artı katacak proje istiyorum" dedi.

 

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