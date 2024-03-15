Afrika'da klip çekti

Ünlü sanatçı Murat Balcı, müzik kariyerinde bir ilke imza atarak yönetmen koltuğuna geçti. Sözü müziği Sezen Aksu imzalı "Gel Günaha Girelim" parçasına Afrika Mauritius adasında çekilen klip, sanatçının yönetmenlik ve müzikal vizyonuyla ilgili yepyeni heyecanlar barındırıyor.

Balcı, Mauritius'un büyüleyici manzaraları eşliğinde çekilen klip için, doğanın ve müziğin büyüleyici uyumunu yakalamak adına özenle çalıştı. Sezen Aksu'nun dokunaklı sözleriyle bütünleşen görsel şölen, izleyicilere romantik ve davetkar bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Murat Balcı, önceki şarkılarından daha farklı bir sound ve yorum tekniği kullandığı Gel Günaha Girelim’i Mart ayında sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.

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