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Afrika'da klip çekti

Yenilikçi sanatçı Murat Balcı, Afrika Mauritius Adası'nda çektiği ve ilk defa yönetmenliğini de kendi üstlendiği klibi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Afrika'da klip çekti

Ünlü sanatçı Murat Balcı, müzik kariyerinde bir ilke imza atarak yönetmen koltuğuna geçti. Sözü müziği Sezen Aksu imzalı "Gel Günaha Girelim" parçasına Afrika Mauritius adasında çekilen klip, sanatçının yönetmenlik ve müzikal vizyonuyla ilgili yepyeni heyecanlar barındırıyor.

Afrika'da klip çekti

Balcı, Mauritius'un büyüleyici manzaraları eşliğinde çekilen klip için, doğanın ve müziğin büyüleyici uyumunu yakalamak adına özenle çalıştı. Sezen Aksu'nun dokunaklı sözleriyle bütünleşen görsel şölen, izleyicilere romantik ve davetkar bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Afrika'da klip çekti

Murat Balcı, önceki şarkılarından daha farklı bir sound ve yorum tekniği kullandığı Gel Günaha Girelim’i Mart ayında sevenleriyle buluşturmak için gün sayıyor.

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