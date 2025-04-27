 Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!

Yeni işi merakla beklenen en başarılı genç oyunculardan Afra Saraçoğlu, OGM'nin yapımını üstleneceği dijital dizi Pera'da rol alacak.



Senaristliğini Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın

yapacağı dizide Saraçoğlu bir influencer'a hayat verecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.