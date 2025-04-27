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Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!

Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek! İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!

Yeni işi merakla beklenen en başarılı genç oyunculardan Afra Saraçoğlu, OGM'nin yapımını üstleneceği dijital dizi Pera'da rol alacak.

Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!
Senaristliğini Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın

 Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!

yapacağı dizide Saraçoğlu bir influencer'a hayat verecek.

 

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