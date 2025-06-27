 Adresi Olmayan Ev Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde!

Adresi Olmayan Ev filmi dünyada ve Türkiye’deki festival başarılarına devam ediyor.



Film, Şanghay’da gerçekleşen ve Focus Türkiye seçkisi kapsamında 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. 27’nci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Adresi Olmayan Ev filmi Türkiye’yi temsil etti. Bu yılki festival programında Türkiye'ye özel bir bölüm ayrıldı. "Türkiye Özel Bölümü" kapsamında Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi gösterildi. Yönetmen Hatice Aşkın, Çin seyircisinin yoğun katılım gösterdiği salonda film gösterimi sonrası seyirciden gelen soruları cevapladı.



Adresi Olmayan Ev distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor.



Geçtiğimiz aylarda Danimarka, Almanya ve Romanya’da düzenlenen prömiyerlerinden sonra Türkiye ve Uzakdoğu Film Festivalleri’nde de gösterilmişti. Büyük ilgi gören ve biletleri kısa sürede tükenen film, 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Yeni Bakışlar yarışmasında 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülüne layık görülmüştü. Filmin uluslararası yolculuğunda önümüzdeki gösterimi Kore’deki The Bucheon International Fantastic Film Festivali’nde (BIFAN) olacak.

Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset’in rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film (Emre Oskay), Vantablack Films, Alpha Production (Engin Altan Düzyatan) ve View Master Films imzası bulunuyor. Filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.