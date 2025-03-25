“Adresi Olmayan Ev” filminden iki prömiyer

Türk Sineması’nın son dönemde en dikkat çeken yapımlarından “Adresi Olmayan Ev”, geçtiğimiz günlerde Danimarka’da düzenlenen Kopenhag Türk Film Günleri kapsamında prömiyerini gerçekleştirdi. Açılış filmi olarak gösterilen ve büyük ilgi gören yapımın biletleri, kısa sürede tükendi. Film sonrası düzenlenen söyleşide, izleyicilerin sorularını yönetmen Hatice Aşkın’ın yanı sıra başrol oyuncularından Boran Kuzum yanıtladı.

Oyuncu kadrosu kadar senaryosuyla da dikkat çekiyor

Başrollerinde Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın yer aldığı filmin gösterimine Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin’in yanı sıra Hollanda, Meksika ve Gürcistan büyükelçileri de katılım gösterdi. Sinematografisi, sanat tasarımı ve özellikle Kuzum’un performansıyla büyük beğeni toplayan film, festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Filmin özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait. Filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

“Adresi Olmayan Ev”, distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Yasaya göre, açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi suçları işleyenlerin ölümünden sonra tüm eşyaları yok ediliyor ve hiçbir iz bırakılmıyor.

Sırada Türkiye ve Almanya prömiyeri var

Danimarka prömiyerinin ardından film, 3 Nisan’da 36. Münih Türk Film Günleri’nde Almanya prömiyerini de gerçekleştirecek. Türkiye’deki ilk gösterimi ise İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Adresi Olmayan Ev”, 18 Nisan Cuma ve 20 Nisan Pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Türk sinema severler tarafından merakla beklenen film, festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde yarışacak.

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