 Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak

BKM yapımı Adile filminin çekimleri devam ederken, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ı kimin canlandıracağı da netleşti.



Sinema tarihimizin en sevilen karakterlerine hayat veren Kemal Sunal’ı, başarılı oyuncu Berkay Tulumbacı canlandıracak.

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı filmde, Adile Naşit’in hayatı kadar dönemin tiyatro ve sinema dünyası da geniş bir şekilde işleniyor.

Filmde, Adile Naşit’in yakın dostu, sahne ve perde arkadaşı Kemal Sunal da ‘Adile’ filminde yer alacak.



Berkay Tulumbacı, Türk halkının hafızasında unutulmaz izler bırakan bu eşsiz insana hayat verirken, izleyiciyi hem nostaljik hem de duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

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