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Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, 18'inci yaşına girdi.

Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı
Ilıcalı kızının doğum gününde eski eşi Zeynep Yılmaz ile buluştu.

Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı
Ilıcalı, doğum gününden karelerini paylaştı.

Acun Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı
Ilıcalı, "Canım kızım Yasemin’in 18'inci yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda... Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder" diye yazdı.

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