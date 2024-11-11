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Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde İstanbul Valiliği tarafından

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan ve İstanbul’da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk getirmek

 Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi

amacıyla yapılan “Bir Çocuk Bir Dilek’' projesi kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
Kendisi ile tanışmayı ve Fenerbahçe maçına gitmeyi dileyen çocuklarla Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya gelen Acun Ilıcalı onları

Acun Ilıcalı çocukların dileklerini gerçekleştirdi
Fenerbahçe - Sivasspor maçında kendi locasında ağırladı. Acun Ilıcalı dileklerini gerçekleştirdiği çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.


Aynı zamanda minik çocuklar stadyum içerisindeki müzeyi gezme fırsatı da buldular. Acun Ilıcalı ile tanışma ve Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçek olan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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