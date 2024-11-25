Acarlar’dan Gürcü Kültür Gecesi 

Etkinliğe Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar ve birçok değerli davetli katıldı.

Gürcü kültürünü her yönüyle yansıtan gece, unutulmaz anlara sahne oldu. Gecede, Gürcü mutfağının özgün tatları misafirlere sunulurken, Gürcü sanatçılarının eserlerinden oluşan karma sergi davetlilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca, Gürcü halk danslarının enerjik gösterileri izleyicilere görsel bir şölen yaşattı.

Etkinlik kapsamında açılan sergi, Gürcü sanatçılarının farklı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 7 Aralık tarihine kadar Futy Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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