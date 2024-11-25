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Acarlar’dan Gürcü Kültür Gecesi 

Acarlar Şirketler Topluluğu, bünyesindeki Futy Art Gallery’in sahibi Funda Acar, Gürcü Kültür Gecesi ile Gürcü kültürünü tanıtmak ve yaşatmak adına anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Acarlar’dan Gürcü Kültür Gecesi 

Etkinliğe Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar ve birçok değerli davetli katıldı.

Acarlar’dan Gürcü Kültür Gecesi 

Gürcü kültürünü her yönüyle yansıtan gece, unutulmaz anlara sahne oldu. Gecede, Gürcü mutfağının özgün tatları misafirlere sunulurken, Gürcü sanatçılarının eserlerinden oluşan karma sergi davetlilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca, Gürcü halk danslarının enerjik gösterileri izleyicilere görsel bir şölen yaşattı.

Acarlar’dan Gürcü Kültür Gecesi 

Etkinlik kapsamında açılan sergi, Gürcü sanatçılarının farklı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 7 Aralık tarihine kadar Futy Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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