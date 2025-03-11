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Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması! İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı, ailesiyle birlikte Nişantaşı’ndaydı.

 Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Eşi Zara ve kızı Alara ile birlikte mağazaları gezen Abdülkerim Bardakçı, "Her şey yolunda. Sezon sonunda şampiyon olup yeni hedefimize ulaşacağız.

 

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!
Tek amacımız bu zaten" diye konuştu.

 Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Bardakçı, şampiyonluk yolunda saha dışında da kıyasıya bir rekabetin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu konular hakkında yorum yapmak bana düşmez. Biz sadece saha içine odaklanıyoruz" dedi.

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!
Galatasaray'da doping iddialarının sorulması üzerine ise, "Onlarla ilgili ben yorum yapamam. Bana düşmez" yanıtını verdi.

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