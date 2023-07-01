 ABD Başkanı'nın Joe Biden'ın torunu Naomi King Biden Çeşme'de

ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat torunu Naomi King Biden, tatil için Çeşme'yi tercih etti. 29 yaşındaki Naomi King Biden, Hunter Biden ile Kathleen Buhle'nin kızları olarak 21 Aralık 1993'te Washington'da dünyaya geldi. Pennsylvania Üniversitesi'nde uluslararasıi ilişkiler, Columbia Üniversitesi'nde ise hukuk öğrenimi gören Naomi King Biden, bir hukuk firmasının ortağı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Naomi King Biden, kalabalık bir ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor. Arkadaşlarının da kendisine eşlik ettiği Naomi King Biden için ajanlar, önce çevre kontrolü yaptı.

Naomi King Biden, ajanların çevre kontrolü yapmasından bir saat sonra plaja geldi. Biden, gölgede dinlenmeyi tercih ederken denize girmedi.

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