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SnobMagazin.com

50 Fifty fırtınası devam ediyor

Magazin dünyasının nabzını tutan 50 Fifty, bu hafta da dolu dolu içerikleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

50 Fifty fırtınası devam ediyor


Yapımcılığını Suat Yanç’ın üstlendiği, sunuculuğunu ise zarif ve dinamik tarzıyla dikkat çeken Zeynep Bozkaya’nın yaptığı program, magazin ve müzik dünyasının en sıcak başlıklarını izleyicilere sunuyor. İşte bu haftaki bomba başlıklar:

İbrahim Tatlıses’ten Çarpıcı Açıklamalar ve Yeni Şarkılar!

Türk müziğinin dev ismi İbrahim Tatlıses, yeni şarkıları ve sürpriz açıklamalarıyla gündeme damgasını vuracak. Usta sanatçının hayranlarına özel mesajları ve müziğe dair samimi itirafları için gözler 50 Fifty’de olacak.

Alanya’da  Blok 3 Fırtınası!

Alanya’da  sahne alan ünlü rapçi Blok 3, performansıyla dinleyicileri adeta coşturdu. Konsere dair özel görüntüler ve detaylar 50 Fifty’de.

50 Fifty fırtınası devam ediyor

Hatice Yeni Tarzıyla Müzik Dünyasında!

Aradığı sesi bulan Hatice, farklı bir müzik tarzıyla karşımıza çıkıyor. Yeni tarzı ve müziğe dair ilginç detaylar, özel röportajıyla 50 Fifty’de.

Sakiler’den Arabesk Müziğe Yeni Bir Bakış!

Sevilen grup Sakiler, arabesk müziğin yeni tarzına dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Müzikteki değişime dair grup üyelerinin içten açıklamaları izleyicilerle buluşacak.

Engin Demircioğlu 50 Fifty’de!

Şarkılarıyla ve samimi sohbetiyle dikkat çeken oyuncu ve müzisyen Engin Demircioğlu yeni projeleriyle 50 Fifty’nin konuğu oluyor. Kendine has tarzıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.50 Fifty, 7 Kasım Perşembe 20:00’de Dream Türk ekranlarında, tekrarları ise Cumartesi 16:00’da ve Pazar 13:00’te!

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