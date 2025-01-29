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50 Fifty’den unutulmaz bir bölüm daha

Dream Türk ekranlarının ödüllü müzik ve magazin programı 50 Fifty, bu hafta da izleyicilere eğlenceli ve dopdolu bir içerik sunmaya hazırlanıyor.

50 Fifty’den unutulmaz bir bölüm daha

Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program, müzik ve magazin dünyasının en sıcak gelişmelerini ekrana taşıyor.

50 Fifty’den unutulmaz bir bölüm daha

Bu haftaki bölümde izleyicileri birbirinden özel içerikler bekliyor:

  • Adana’daki Balık Dedektifi Ödül Töreni’nden renkli görüntüler.
  • Simge Tertemiz ve makyaj sanatçısı Uğur Arslan’ın katalog çekiminden özel yansımalar.
  • 4 yıl aradan sonra müzik dünyasına bomba gibi bir dönüş yapan Ece Gürsel’in çarpıcı açıklamaları.
  • Yeni çalışmasıyla dikkat çeken Funda Alkan, hedeflerini 50 Fifty’ye anlattı.
  • Magazin dünyasından son gelişmeler ve yepyeni çalışmalar.

50 Fifty, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’de Dream Türk ekranlarında! Kaçıranlar için tekrar bölümleri Cumartesi 16:00’da ve Pazar 13:00’te. Sakın kaçırmayın!

 

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