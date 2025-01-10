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50 Fifty bu hafta da dopdolu

Dream Türk ekranlarının ödüllü müzik ve magazin programı 50 Fifty, bu hafta da izleyicilere eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

50 Fifty bu hafta da dopdolu

Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program, müzik ve magazin dünyasından en sıcak gelişmeleri ekrana taşıyor. Bu haftanın öne çıkan başlıkları:

• “Doğulu” filminin görkemli gala gecesi: . Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve daha birçok ünlü ismin katıldığı geceden renkli anlar.

• Gülben Ergen & Coşkun Sabah’tan muhteşem düet: Yılın müzik şölenine hazır olun!

• Sakiler grubunun Kıbrıs konserinden özel görüntüler: Müzik dolu bir geceye dair her şey.

• Altın Küre ödül töreni: Dünyaca ünlü yıldızların buluştuğu geceye dair detaylar.

• Stüdyo konuğu: Arabesk klasiklerinin vazgeçilmez isimleri Tolga Çimener ve Ozan Beydağı “Haktan” ile yaptıkları düeti ve “SözMüzik”adını verdikleri yeni müzik yolculuklarını anlatıyor.

50 Fifty, 11 Ocak Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00’te. Bu eğlence dolu programı sakın kaçırmayın!

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