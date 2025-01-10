50 Fifty bu hafta da dopdolu

Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program, müzik ve magazin dünyasından en sıcak gelişmeleri ekrana taşıyor. Bu haftanın öne çıkan başlıkları:

• “Doğulu” filminin görkemli gala gecesi: . Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve daha birçok ünlü ismin katıldığı geceden renkli anlar.

• Gülben Ergen & Coşkun Sabah’tan muhteşem düet: Yılın müzik şölenine hazır olun!

• Sakiler grubunun Kıbrıs konserinden özel görüntüler: Müzik dolu bir geceye dair her şey.

• Altın Küre ödül töreni: Dünyaca ünlü yıldızların buluştuğu geceye dair detaylar.

• Stüdyo konuğu: Arabesk klasiklerinin vazgeçilmez isimleri Tolga Çimener ve Ozan Beydağı “Haktan” ile yaptıkları düeti ve “SözMüzik”adını verdikleri yeni müzik yolculuklarını anlatıyor.

50 Fifty, 11 Ocak Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00’te. Bu eğlence dolu programı sakın kaçırmayın!

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