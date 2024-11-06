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3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

Türkiye’de 2023 itibarıyla 32.038 kişi organ beklemekte ve sadece 305 kişinin vefat sonrası organları bağışlanmıştır. Bu üzücü istatistikler, her ay çok sayıda insanın ve çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası
8 sene önce ,Almanya’da kalp nakli olmak zorunda kalan ve birçok haber kanalında, 19 saatte 1 milyon 100 bin euro toplayarak gündeme oturan, Kartal Bebek 'in annesi Ahu Kahraman Yıldırım (@muzisyenanne ) başka Kartal’lar da yaşasın,

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

ve o dönem yaşadığı zor deneyimler başka ailelere ışık ve yoldaş olsun diye @canımacankatderneği_ ni kurdu.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

5 Kasım 2024 Akşamı The Sizzle Restaurant da Pınar Altuğ ve Gökay Kalaycıoğlu sunumu ile yapılan dernek açılış lansmanına 150 ye yakın sanatçı,doktor ve cemiyet hayatından katılımcılar destek verdi ve sağlık bakanlığı standında organ bağışladı.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

Organ bağışı, yalnızca bir hayırseverlik eylemi değil; yedi insana sevgi, umut ve sağlık

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası

sunmanın en değerli yoludur. Unutmayın, organlarınıza cennette değil, burada ihtiyaç var!

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