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2025 yazına damga vuracak 500 etkinlik geliyor!

Türkiye’nin en ünlü sanatçılarının menajerliğini üstlenen ve eğlence sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle sayısız büyük prodüksiyona imza atan Esat Kaba, 2025 yazı için ezber bozan bir projeyle geliyor! Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük konser serisi için düğmeye basan ünlü menajer ve yapımcı, Akdeniz ve Ege’nin en prestijli otelleriyle iş birliği yaparak 500’ü aşkın konseri kapsayan büyük bir organizasyon hazırlıyor.

2025 yazına damga vuracak 500 etkinlik geliyor!

Sanat dünyasında büyük ses getiren bu projeyle, ünlü isimler yaz boyunca Türkiye’nin tatil cennetlerinde sahne alacak. Eğlence ve turizm sektörünü canlandıracak bu organizasyon, turizme adeta can simidi olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esat Kaba, “Turizm ve eğlence artık ayrılmaz bir bütün. Tatilciler ve müzikseverler için unutulmaz anlar yaratacağız. Türkiye’yi eğlencenin merkezi haline getirmeye kararlıyız!” dedi. 

2025 yazına damga vuracak 500 etkinlik geliyor!

Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

500’den fazla konserin gerçekleşeceği bu büyük organizasyonda, Türkiye’nin en popüler sanatçıları sahne alacak. Kulislerde Tarkan, Kenan Doğulu, Hadise, Edis ve Ajda Pekkan gibi önemli isimlerin bu konser serisinde yer alacağı konuşuluyor. 

2025 yazına damga vuracak 500 etkinlik geliyor!

Turizme Can Simidi!

Pandemi sonrası toparlanmaya çalışan turizm sektörü, bu büyük organizasyonla yeniden yükselişe geçecek. Yabancı turistlerin ilgisini artıracak olan bu konserler, otellerin doluluk oranlarını da zirveye taşıyacak.

Bu yaz, müzik ve tatilin birleştiği, eğlencenin zirve yaptığı unutulmaz bir sezon olacak.

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