2025 yazına damga vuracak 500 etkinlik geliyor!

Sanat dünyasında büyük ses getiren bu projeyle, ünlü isimler yaz boyunca Türkiye’nin tatil cennetlerinde sahne alacak. Eğlence ve turizm sektörünü canlandıracak bu organizasyon, turizme adeta can simidi olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esat Kaba, “Turizm ve eğlence artık ayrılmaz bir bütün. Tatilciler ve müzikseverler için unutulmaz anlar yaratacağız. Türkiye’yi eğlencenin merkezi haline getirmeye kararlıyız!” dedi.

Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

500’den fazla konserin gerçekleşeceği bu büyük organizasyonda, Türkiye’nin en popüler sanatçıları sahne alacak. Kulislerde Tarkan, Kenan Doğulu, Hadise, Edis ve Ajda Pekkan gibi önemli isimlerin bu konser serisinde yer alacağı konuşuluyor.

Turizme Can Simidi!

Pandemi sonrası toparlanmaya çalışan turizm sektörü, bu büyük organizasyonla yeniden yükselişe geçecek. Yabancı turistlerin ilgisini artıracak olan bu konserler, otellerin doluluk oranlarını da zirveye taşıyacak.

Bu yaz, müzik ve tatilin birleştiği, eğlencenin zirve yaptığı unutulmaz bir sezon olacak.

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