2023’ün Güzellik Ve Bakım Sırları

Güzellik ve bakım sektörünün en büyük ve en trend buluşması olan Güzellik ve Bakım Fuarı bu yıl 35. kez düzenlenecek. TG Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen fuar bu yıl 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı / Rumeli Salonu’nda gerçekleşecek. Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluşacağı ve yeni teknolojilerin sergileneceği Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı’nda dünya devi markaların yanı sıra yerli ve milli üretim güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerin dört gün boyunca sergilendiği fuar alanında; uzman, yerli ve yabancı doktorlar, plastik cerrahlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler, makyaj sanatçılar ve diğer sektör profesyoneller bir araya gelecek.

Sayısız yeni güzellik ve bakım yöntemlerinin yanı sıra cilt gençleştirme uygulamalarını da sunan son teknoloji cihazlar bu fuarda sergilenecek. Cilt sıkılaştırma ve cilt sorunlarında son derece etkili olan gençleştirme işlemleri, ameliyatsız yöntemlerle hızlı ve gözle görülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Bu yöntemler, gıda ve yağ eritme, sıkılaşma, yüz germe ya da belli bölgelerde oluşan sarkmalara karşı fayda sunuyor. Spora zaman ayıramayan kişiler için hızlı sonuç veren bu cihazlar, 30 dakikada 20 bin mekik etkisine eşdeğer bir etki gösteriyor. İyileşme sürecini oldukça hızlandıran bu yöntem ve cihazlar Güzellik ve Bakım Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Mormed Kozmetik

Güzellik ve Bakım Fuarı’nda etkin güzellik teknolojileri de en az trendler kadar önemli. Yanlış uygulamaların ciddi sorunlara sebep olduğu Lazer Epilasyon, Bölgesel İncelme ve Cilt Bakımı kategorilerinde etkin, dünya standartlarında güzellik teknolojileri geliştiren Mormed Kozmetik de fuarda yeni cihazlarını görücüye çıkaracak. Sektörün büyümesine katkı sağlayan Mormed Kozmetik, güzelliğe dair ana kategorilerde ziyaretçileri en son teknolojilerle tanıştıracak.

Bolat Medikal

Kaliteli ürünleriyle adından söz ettiren Bolat Medikal; son dönemde DermAC Peel, Derm Age Pro Peel, DermAGE Pumpkin Peel, DermWT Peel, Viales Antiaging Peptide ürünleriyle güzellik dünyasına yenilikler kazandırıyor. DermAGE Pumpkin Peel; bal kabağı ekstresi, glikolik asit ve salisilik asit kompozisyonu sayesinde cilt yenilenmesini hızlandırıyor ve antiaging etki gösteriyor. Asitlerin varlığı sayesinde akne ve leke gibi oluşumların da gelişmesini önlemeye yardımcı oluyor. DermWT Peel; içeriğindeki yüzeysel soyucu, anti-oksidan ve tirosinaz inhibitörleri bulunan altı etken madde yardımıyla cilde zarar vermeden yenileme sağlayan bir kimyasal peeling formülü. Viales Antiaging Peptide ise; beş farklı biyomimetik peptit, yüzde 1 hyalüronik asit ve toplamda 59 farklı etken madde sayesinde gençleştirme etkisini ciltte hemen gösteriyor.

Expertyol

Expertyol, manikür-pedikür alanında dünyanın en güçlü markaları arasında yer alan STALEKS ve fırça markası ROUBLOFF'un farklı modelleriyle uzmanların el yapılarına uygun konforu sunuyor. Et Pensi, ince ve zarif uç yapılarıyla en mükemmel manikürü yapmayı sağlayan Et Makası, 3 farklı sertlik derecesiyle her türlü törpüleme işleminde uzmanların ihtiyacını karşılarken aynı zamanda kullan-at modellerle de kişiye özel kullanım imkanı sunan Zımpara, farklı başlıklarıyla uzmanlara istediği modelleri kullanma imkanı tanıyan İtici, kuru manikürün olmazsa olmazı Frez Uçlar ve Roubloff markasının tırnak uzmanları için tasarlanmış olan Fırçaları Expertyol’un ürün grubunu oluşturuyor.

İşkar

İşkar Grup, medikal kozmetik alanındaki Türkiye'nin en büyük lazer epilasyon cihaz üreticileri arasında yer alıyor. Uluslararası alanda ve Türkiye’de güçlü Ar-Ge çalışmaları ile benzersiz ürün tasarımı ve dizaynı geliştiren İşkar, ürünü kullanan tüm kliniklere, hastanelere ve Güzellik Merkezlerine, teknik servis hizmeti ve eğitim de veriyor... Uygulama sonuçlarında güvene büyük önem vererek, üretim yeteneklerini en son teknolojilerle optimize eden firmanın cihazları, KOZMETİK CE belgesine sahip.

Dore Medikal

Güzellik ve bakım alanında lazer cihazları ile öne çıkan Dore Medikal, uzman kadrosuyla verdiği destekle güveni ve sağlığı önceliklendiriyor. Satışa sunduğu patentli markaların tüm sertifikalı eğitim ve bilgi programlarını bünyesinde veren firmanın, çok özel ve ileri teknoloji cihazları Güzellik ve Bakım Fuarı’nda yer alacak. Dore Medikal, teknolojiyi ve trendleri yakından takip edip, medikal ve kozmetik alanında tüm gelişmeleri en hızlı şekilde sektöre sunuyor. Fuarda; dünyada tek ağrısız ve acısız turbo soğutmalı, en fazla 4-5 seansta tüyleri yok Doreice Lazer, soğuk hava üfleme ve buz başlıklı Diodex cihazlarının yanı sıra, zayıflama ve cilt bakım cihazları da görücüye çıkacak.

CosmeticMed

CosmeticMed; sağlık, güzellik, medikal estetik ve kozmetik sektörlerine son teknoloji ürünleriyle sektörün önde gelen firmalarından biri olarak gösteriliyor. CosmeticMed genç, dinamik ve uzman ekibinin özverili çalışmalarıyla müşterilerine başarılı bir şekilde hizmet sunuyor. Hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, güzellik salonları, ulusal ve uluslararası pazarda alanı ile ilgili her türlü hizmeti sunan firma güzellik sektöründeki gücünü koruyor.

Estezone

Estezone, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile estetik sektöründe faaliyet gösteren hastane, klinik ve estetik merkezlerine ihtiyaç duydukları cihaz ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda cihazlar ile ilgili oluşan arızaları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için profesyonel ekibi ile hizmet veriyor. Estezone; Arion Alexandrite Lazer, EpiCare-Zenith, Light Age Epicare DUO, Light Age Epicare LPX, EpiCool, Zimmer Cryo-6, EsteSlim, EsteSculpt, Elazer, PicoZone, SkinZone, GoldZone, Lazer Epilasyon Gözlüğü ürün ve cihazlarıyla sektördeki yerini güçlendiriyor.

