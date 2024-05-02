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Tarkan eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı

Tarkan eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı. İşte detaylar...

Tarkan eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı

Tarkan, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu evliliklerinde sekizinci yılı kutladı.

Tarkan eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı

Liya adında kızları olan çift, eski karelerini paylaştı.

Tarkan eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümünü kutladı
Megastar, "Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir TBT yakışır. 2016’dan, evlendikten bir kaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler" dedi.

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