Amine Gülşe, doğum gününü kutladı.

Oyuncu, 31'inci yaşına girdi.



Gülşe, ailesi ve arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaptı.



Oyuncu, eşi Mesut Özil Eda ile Ela ile poz verdi.

Gülşe, o anları Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" yazdı.

Gülşe'nin karelerine beğeni yağdı.

Oyuncu fit fiziğiyle dikkat çekti.

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