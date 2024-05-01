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Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Amine Gülşe doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Amine Gülşe, doğum gününü kutladı.

 Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Oyuncu, 31'inci yaşına girdi.

Amine Gülşe doğum gününü kutladı
Gülşe, ailesi ve arkadaşlarıyla küçük bir kutlama yaptı.

Amine Gülşe doğum gününü kutladı
Oyuncu, eşi Mesut Özil Eda ile Ela ile poz verdi.

 Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Gülşe, o anları Instagram'dan paylaştı.

Amine Gülşe doğum gününü kutladı
Oyuncu, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" yazdı.

 Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Gülşe'nin karelerine beğeni yağdı.

 Amine Gülşe doğum gününü kutladı

Oyuncu fit fiziğiyle dikkat çekti.

 

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