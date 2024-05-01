1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan Tarkan'dan itiraflar geldi!  

Tarkan, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Instagram'dan kutladı. Megastar, itiraflarda bulundu.



Tarkan, "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum. (Ha inanmam öyle sınıflara filan bu arada. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde). 60’lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya’ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum. Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu. Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim. Bu noktaya nerden geldiğimi de hiç bir zaman unutmadım, unutmam. Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim. Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi. İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde... 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun" dedi.

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