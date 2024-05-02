Nevra Serezli'den teknoloji açıklaması

BBO Yapım'ın en sevilen projelerinden biri olan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, son oyunu "Veda" ile izleyicinin karşısına çıkan Nevra Serezli'yi konuk etti. Serezli, Bambaşka Sohbetler'e Veda oyunundaki başarısıyla konuşulan Leyla Feray ile katıldı...

"Torunlarım Metin'in kaybından sonra yaşama sevincim oldu" diyen Nevra Serezli, geçmişe ve bugüne dair şu cümleleri kurdu: "Benim yaşımdakiler hep bizim devrimiz başkaydı cümlesiyle lafa girer ya, ben öyle değilim. Ben bu devri çok seviyorum ve kendimi şanslı hissediyorum o devri ve bu devri görmüş oluyorum. Tepesine vurunca çalışan radyo devrinden,



açıp telefonu çocuğunu görüntülü arayan biri olarak mutlu oluyorum. Mümkün olduğunca teknolojiyi yakalamaya çalışıyorum. Yapay zekayla ilgilenmeyi, yenilikleri öğrenmeyi seviyorum. Kulaklıkla kitap okumak benim tarzım değil, sayfayı çevireceğim, gazeteyi de okuyacağım ama..."

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