  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi. İşte detaylar...

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını Instagram'dan dile getirdi.

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi
Vuslateri: Hoşgeldin Asya Mone. Levent Ankara’da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte-sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor. Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede “NST yükseliyor bu gece doğum olabilir” deniyor ve hoop Gonca sezaryene! Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda. @ozdemirogluhepgul varmış bile! Yine! Aretha Franklin eşliğinde 'You Make Me Feel Like a Natural Woman' şarkısını (yorulmadan dinlediğim tek şarkıdır) dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor başta pırpır ederken canlanıyor ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi... Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. Babası da gelmiş. Biraz ağlıyorum tabii... Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum.

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi
Süt gelmesi lazım nasıl gelecek diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor çünkü kendine acıyan bir anne bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir deyip super mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor kimileri de çok şaşkın. Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi feda ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. Abartılacak bir şey yok anne diye geliyor kızım ama masayı kurmuşuz: sütlerce hazır bekliyordu.

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi
Ertesi gün odaya getirilirken Bahar Tezcan yanımda, iyi ki! Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile “yahu ben bebek tutamam düşürürüm Allah korusun.. çok küçükler” ve daha neler.. Onu kucağıma aldığım 3. fotoğrafta şöyle ağlamıştım: Seni tuttum kızım. Seni tutuyorum. Korkma.

Kızı Asya Mone'yi kucağına alan Gonca Vuslateri duygularını dile getirdi
Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür.. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur Tanrısevsin'den anlamlı hareket!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den anlamlı hareket!

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirdi!
  Magazin

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirdi!

'Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'den Afra Saraçoğlu isyanı
  Magazin

'Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'den Afra Saraçoğlu isyanı

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı
  Magazin

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı
  Magazin

Cenk Eren operasyon geçirdi! Hastane odasından açıklama yaptı

Amine Gülşe doğum gününü kutladı
  Magazin

Amine Gülşe doğum gününü kutladı