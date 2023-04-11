L’Occitane’dan Annelere Baharın Geldiğini Müjdeleyen Güzellik İksirleri

Parfüm Hediye Fikirleri…

Neroli & Orchidee

L’Occitane’ın imza parfümü Neroli & Orchidee , iki özel çiçeğin buluşmasını yenilenen çiçek desenli şişesiyle kutluyor.

Portakal çiçeği ve orkidenin yumuşak geçişi ile pudramsı, hoş bir koku bırakan, adeta baharı yaşatan Neroli & Orchidee, uzun zamandır L’Occitane’ın en sevilen parfümü.

Yumuşak kokulu Portakal çiçeği ve şehvetli Orkide’nin karşılaşması tesadüf değil. Neroli & Orchidee’nin kokusu burnun ilgisini çeken taze portakal ve mandalina notalarıyla başlar. Yavaşça yerini büyüleyici bir tatlılığa bırakır. Bu karşı konulmaz kombinasyon, baştan çıkarıcı kokusu ile yerini Madagaskar’ın etrafını saran Orkide ile tamamlanır. Masum, romantik ve şehvetli bir koku ortaya çıkar.

Neroii & Orchidee EDT 75 ml 1275 TL

Neroli & Orchidee Shower Gel 250 ml 320 TL

Neroli & Orchidee Body Lotion 250 ml 520 TL

Neroli & Orchidee Hand Cream 30 ml 170 TL

Cherry Blossom

Kiraz ağacı Provence peyzajının bir parçasıdır. Luberon Bölgesi’nde yaygın olup, mevsimlere göre renk değiştirir. Bu da O’nu sanatçılar için bir ilham kaynağına dönüştürür.

İlkbahar’da saf beyaz, yaz aylarında parlak kırmızı, sonbaharda açık yeşil.. Çiçeklenmesi o kadar kısa sürer ki kaçırmanız çok kolaydır.

Çiçeksi ve meyvemsi bir dokuya sahip Cherry Blossom, narin ve ferahlatıcı hissiyle sizi adeta Fransa’nın kiraz ağaçlarıyla süslü tepelerine götürecek. Çiçek notalarına bürünmüş bu koku aynı zamanda feminen ve karşı koyulamaz..

Provence’ın Luberon bölgesinden gelen kiraz özleriyle elde edilen Cherry Blossom Eau de Toilette, frezya, kiraz ve müge notalarını destekleyen amber ve misk notaları ile hislerinizi dışa vurmanızı sağlayacak.

Cherry Blossom EDT 75 ml 1145 TL

Cherry Blossom Shower Gel 250 ml 320 TL

Cherry Blossom Body Lotion 250 ML 520 TL

Cherry Blossom Hand Cream 30 ml 170 TL

Vücut Bakım Hediye Fikirleri..

Bütünsel güzelliğin sırrını arayanlar için ise Artichoke vücut bakım serimiz, gözle görünenin ötesinde kişinin kendisinin tanımlayabileceği bir vücut bakımı sunuyor.

Artichoke Massage Care Series (Enginarlı Vücut Bakım serisi)

Artichoke Body Scrub

Bu enginar özlü cilt peelingi** ölü deriyi arındırmaya ve cildi yenilemeye yardımcı olur. Masajla birlikte mikro sirkülasyonu canlandırmaya, vücut hatlarını yeniden tanımlamaya ve vücuttaki portakal kabuğu görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Kuru cilt üzerinde uygulayarak anında cildinizde ısınma etkisini deneyimleyebiliyorsunuz.

Artichoke Massage Cream

Enginar özlü masaj kremi ile uyguladığınızda cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken, sıkılaştırır ve besler. Ödemden dolayı şişen bacakları rahatlatır ve hafifletir.

Gua Sha masaj aleti ile birlikte kullanıldığında, daha derin etkili bir masaja ve kılcal kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olduğundan, kremin etkinliği artar. Kullanıcıların %100’ü ürünün yalnızca bir aylık kullanımdan sonra bacaklarındaki ödemin azaldığını ve ciltlerinnin sıkılaştığını belirtmiştir.

Artichoke Body Scrub 200 ML - 935 TL

Artichoke Massage Cream 200 ML – 1145 TL

Almond Body Care Series

Pürüzsüz bir ten, ışıltılı görünüm ve eşit renk tonu ve neme doymuş bir cilt için Almond vücut bakım serisi anneler için en düşünceli hediye seçeneklerinden biri.

Almond Delicious Paste

Almond Delicious Paste, badem yağı ve badem özü, kırılmış badem kabuğu ve şeker kristalleri ile zenginleştirilerek keyif veren bir peeling karışımı elde edilir. Cildi ölü derilerden arındırarak, aynı zamanda bakım yapan etkili bir peelingdir.

Cilt mükemmel bir şekilde pürüzsüzleşir ve yumuşar, taze bademin yumuşak notalarıyla nazikçe kokulanır.

Almond Milk Concentrate

Almond Milk Concentrate ciltte hızlı emilimi ile bilinen L’Occitane’nın mucizevi kremlerinden biri.

Sadece cildi nemlendirmiyor, aynı zamanda sıkılaştırıyor ve belirginleştiriyor. Bir aylık kullanımın sonunda vücutta değişenler gözlemlenebilir oluyıor. Yeni formülünde bulunan badem özü ve tohumu aynı zamanda cildin elastikiyetini korurken hücresel yenilenmeyi tetikliyor, cilt pürüzsüzleşirken sıkılaşıyor.

Almond Supple Skin Oil

48 saate kadar nemlendirme sağlayan Almond Supple Skin Oil, yüzde 50 badem yağı ile formüle edildi. Cildin yumuşaklığını artırıyor, elastiket kazandırarak, sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Cildi besliyor ve ışıltı kazandırıyor. Duş sonrası bakımınızda 2 aylık düzenli kullanım sonrası ciltteki çatlak izlerinde azaltmaya, eşit cilt tonu görünümü sağlamaya yardımcı oluyor.

Almond Delicious Paste 200 ml 745 TL

Almond Milk Concentrate 200 ml 955 TL

Almond Supple Skin Oil 100 ml 830 TL

Cilt Bakım Hediye Fikirleri

Immortelle Divine Skin Care Series

Divine Cream

Yüz bakımınızı gerçek bir keyif anına dönüştüren olağanüstü uzun ömürlü 600 Ölmez otu çiçeği.

Defalarca ödüllendirilen "favori" yaşlanma karşıtı Divine Krem, cildinizin doğal gençliğini ortaya çıkarıyor. Yenilenen ve güçlenen içeriği cildin hacimini ve yapısını desteklemeye yardımcı olan Retinole alternatif doğal Ölmez otu Süper Özüne ek olarak, ölmez otu özlerinden oluşan özel bir kokteyl ile zenginleşti.

Ciltteki kırışıklıkların gözle görülür oranda azalmasına yardımcı oluyor, sıkılık ve ışıltı veriyor, renk eşitsizliğini dengeliyor ve hacmi düzenliyor.

Divine Youth Oil

Ölmez otu süper öz, ölmez otu esansiyel yağı, su bazlı ölmez otu özü ve ölmez otu yağı özünün güçlü karışımıyla, Immortelle Divine serisinin ölmez otu çiçeğinin gücünü tamamen cildinize aktarması şaşırtıcı değildir. Gençlik yağı, cildin seramid sentezini artırmaya yardımcı oluyor ve cildin doğal bariyerini güçlendiriyor. Cilt zamanla günlük hasarlara karşı daha dirençli hale geliyor. Yeni Divine Yağ, besleyici ve pürüzsüzleştirici özellikleri ile bilinen Argan yağı ile zenginleştirilmiş olduğundan yüksek sıkılık ve elastikiyet sağlıyor.

Divine Cream 50 ml 1955 TL

Divine Youth Oil 30 ml 1955 TL

Divine Eyes & Lips 15 ml 1360 TL

Divine Eyes & Lips

Sentetik retinole doğal bir alternatifi olarak üretilen Süper Öz'ün yıldız içeriği olduğu Immortelle Divine Göz&Dudak Kremi, yaşlanmanın gözle görünür belirtilerine karşı savaşmaya ve sarkan cildin görünümünü iyileştirmeye yardımcı oluyor.



Düzenli kullanımdan 1 ay sonra*: Göz ve dudak çevresi kırışıklıkları daha pürüzsüz görünür (kaz ayağı kırışıklıkları, kaş arası çizgileri, kaş arası, göz altı kırışıklıkları, dudak çizgileri.) Göz kapakları daha sıkı görünür. Şişlik ve koyu halkaların görünümünde azalmalar olur.

*Fransa'da 33 katılımcı arasında yapılan tüketici testi sonuçlarına göre, 2019.

Precious Skin Care Series

Precious Cream

Precious koleksiyonu Immortelle Süperbomba içeren yeni formülasyonlarıyla ilk kez gözenekleri iyileştirmeyi hedefliyor. Bu krem, erken yaşlanmanın gözle görülür belirtileriyle savaşıyor ve cildi derinlemesine beslerken, sadece 2 hafta içinde ince çizgileri gözle görülür şekilde dolgunlaştırıyor ve yumuşatıyor. Kuru ve karma ciltler için formüle edilmiş krem, cildinizi derinlemesine nemlendiriyor.



Precious Enriched Emulsion

Ölmez otunun kendini yenileme özelliğini taşıyan yeni Immortelle Precious serisi, ölmez otu antioksidan süper bomba özleri kullanıyor.

İkonikleşmiş ölmez otu esansiyel yağı ve su bazlı ölmez otundan oluşan süper öz kombinasyonu ile cildi adeta yeniden ayağa kaldırıyor; cildin elastikiyet kaybında azalma ve gözeneklerde gözle görünür iyileşme sağlıyor. Yeni Immortelle Precious Enriched Emulsion, yüzde 8 yağ fazı ile geliştirilmiş, cilt tarafından hızlıca emilen süt kıvamında sunuluyor.

Krem ayrıca cildi dolgunlaştıran mikro hyaluronik asit ve gözenekleri ve pürüzlü dokuları düzenlemek için yüksek konsantrasyonda mercimek özü içeriyor. Sonuç, sadece 14 gün sonra toparlanabilen esnek bir cilttir.

Precious Eye

Precious koleksiyonu Immortelle Süperbomba içeren yeni formülasyonlarıyla ilk kez gözenekleri iyileştirmeyi hedefliyor. Bu özel göz kremi, ince çizgileri ve koyu halkaları iyileştirirken, cildi dijital ekranların mavi ışık gibi zararlı etkilerinden de koruyor. Ferahlatan jel benzeri dokusu ile, canlılıkla parlayan ve her gün daha genç görünen göz altları için göz çevresini pürüzsüzleştiriyor ve rahatlatıyor.

Precious Cream 50 ml 1170 TL

Precious Enriched Emulsion 75 ml 1255 TL

Precious Eye 15 ml 850 TL

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