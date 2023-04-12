Vücut Bakımı Ve Sıkılığının Yeni Mucizesi Enginar

Yaz geliyor malum. Selülitler için kaygılanmaya başlama zamanı geldi. L’Occitane’ın 2023 yazına bir tür hediyesi kabul edebileceğimiz, çok iddialı oldukları Artichoke peeling ve masaj kremi, kullanıcı yorumlarına göre sadece 28 günde etkisini gösteriyor ve bacakları adeta yeniden yapılandırıyor.

İçten dışa vücut bakımı…

Hareketsiz bir yaşam tarzı ve hormon değişiklikleri, kan dolaşımını yavaşlatabilir, bu da bacaklarda ağırlık ve şişlik hissine, sıkılık kaybına ve selülite yol açabilir. Sabahları güne başlarken hissettiğimiz hafifliği günün sonunda kaybetmeye başlarız. Bu durum, aynı zamanda kılcal kan dolaşımının da etkilenmesine neden olur ve sonucunda portakal kabuğu gibi bir görünüm bacaklara yerleşir ve sonunda vücut sıkılığını kaybeder. L’Occitane’ın enginarlı masaj kremi nemlendirme için duş ve peeling sonrası mikrosirkülasyonu uyaran hafif bir masajla uygulanır ve etkilerini hızlıca görebileceğiniz elastikiyet ve sıkılaşma süreci başlar.

Yeniden hafifleyin!

L’Occitane araştırmacılarının söylemi bu noktada önemli; “Bütünsel güzelliğin sırrını arayanlar için yeni vücut bakım koleksiyonumuz Artichoke, gözle görünenin ötesinde kişinin kendisini yeniden tanımlayabileceği bir vücut bakımı sunuyor.”

L’Occitane’ın çiftçi desteği

Enginar organik olarak, ESAT (Etablissement et Services d'Aide par le Travail / Fransız Destek ve Çalışma Yardımı Kuruluşu) bünyesindeki çiftçiler tarafından sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmektedir ve tüm tedarik onlardan yapılıyor.

Enginar Hakkında…

Enginar, polifenol (antioksidant) ve inülin (prebiyotik bir lif) bakımından zengindir. Yağ parçalama, idrar söktürme ve kolesterolle savaşma özellikleri ile bilinir. L’Occitane, detoks etkisine sahip bu süper gıdanın kozmetikte kullanımını sağlamak için, tedavi edici özellikleriyle bilinen yapraklarına odaklandı. Araştırmaya, denemeye, laboratuvarda in vitro testler yapmaya ve sonuçlara göre parametreleri güncelleyip yeniden araştırmaya ve denemeye ayırdı uzun yıllarını. Ve sonunda çıkan sonuçlar gerçekten çok tatmin ediciydi; enginar mikro kan dolaşımını tetiklemek için tek kelimeyle mükemmeldi.

In vitro testler enginar özünün; kılcal damarların çalışmasını tetiklediğini ve cildin sıkılığını x2 kat arttırdığını gösterdi. Yağ hücrelerinin geçirgenliği ise yüzde 60 oranında azaldı.

1.Adım

Isıtın ve aktive edin

Artichoke vücut peelingini avcunuzun arasında ısıtın ve etkinleştirin. Islak bacaklarınıza masajla uygulayın, sonra yıkayın.

Bu enginar özlü cilt peelingi, ölü deriyi arındırmaya ve cildi yenilemeye yardımcı olur. Ardından uygulanacak masaj kreminin etkinliği artar.

Fiyat: Artichoke Body Scrub 200 ML - 935 TL



2. Adım

Yenileme ve Sıkılaştırma

Enginar özlü masaj kremi, cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken, sıkılaştırır ve besler. Ödemden dolayı şişen bacakları rahatlatır ve hafifletir. Gua Sha masaj aleti ile birlikte kullanıldığında, daha derin etkili bir masajla ve kılcal kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Gua Sha kremin etkinliği artırır. Kullanıcıların yüzde100’ü ürünün yalnızca bir aylık kullanımdan sonra bacaklarındaki ödemin azaldığını ve ciltlerinnin sıkılaştığını belirtmiştir.

Fiyat: Artichoke Massage Cream 200 ML – 1145 TL

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