 2. Çek Yemek Festivali Midpoint’te gerçekleşti

Çek Cumhuriyeti , İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 2. Çek Yemek Festivali 2025, geleneksel hale gelen bu keyifli buluşma yeniden Midpoint Tünel’de gerçekleşti.

(Emre Hücümenoğlu-Tolga Çevik-Numan Çarıkçılar-Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova- İlber Ortaylı- Ali Emre Ak- Çekya İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı ve Ticari Konsolos Rene Danek)

Katılımcılar, krema soslu dana eti, lahana eşliğinde ördek, füme ve salamura etler, geleneksel çorbalar, patates salatası, pane tavuk ve bira ile yapılan elmalı strudel gibi geniş bir lezzet yelpazesiyle Çek mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

(Murat Yıldız-Numan Çarıkçılar-Çekya İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova- Emre Hücümenoğlu-Çekya İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı ve Ticari Konsolos Rene Danek)

İki gün süren etkinlikte, Ticho de Pre Cupé Band’in canlı performansı ve Budvar fabrikasından gelen uzmanın gerçekleştirdiği etkileşimli bira atölyesi büyük ilgi gördü. Festival; Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Olga Hajflerova ve diplomatlar, sanatçılar, akademisyenler ve Türkiye’de yaşayan Çek vatandaşları dahil 200’ü aşkın konuğu ağırladı. Organizasyonun başarısı, Midpoint restoran zinciri ve başta Škoda Yüce Auto olmak üzere katkı sunan tüm sponsorların destekleriyle mümkün oldu. Çek Başkonsolosluğu, bir sonraki festivalde daha geniş bir katılımla yeniden buluşmayı hedefliyor.

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